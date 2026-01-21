Из-за экстремальных морозов школьники Ямала остались дома

Актировки сегодня вышли для школьников Ямала из-за экстремальных морозов. Учащимся, кроме школьников Муравленко, было разрешено остаться дома.

К примеру, в шесть утра в Ноябрьске, Салехарде и Лабытнанги было -38 по Цельсию. В связи с этим нахождение учащихся с 1 по 8 классы на улице не рекомендовалось из-за вопросов безопасности, сообщила ЕДДС Ноябрьска.

В Тарко-Сале и Губкинском сегодня утром было минус 40, поэтому в школу могли не идти все учащиеся – с 1 по 11 классы.

Актировки сегодня утром не вышли только для школьников Муравленко.

Салехард, новый День, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube