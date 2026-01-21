Ямалец убил собутыльника напильником

Ямалец отправится в колонию за то, что убил собутыльника.
Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, преступление было совершено в октябре 2025 года. Пьяный мужчина после конфликта нанес потерпевшему множественные удары, в том числе металлическим напильником по голове. Потерпевший скончался.
Суд назначил виновному наказание в виде 6 лет лишения свободы, с отбыванием в колонии строгого режима и назначением дополнительного наказания в виде ограничения свободы сроком 1 год, которое осужденный будет отбывать после освобождения от основного наказания.
Лабытнанги, Елена Васильева
