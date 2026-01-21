российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 21 января 2026, 13:10 мск

Новости Ямал

Новости, Кратко, Популярное, Тюмень, Ямал, Югра

АО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» заплатила 6,6 млн рублей за загрязнение почвы и реки нефтепродуктами

АО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» заплатит 6,6 млн рублей за причиненный ущерб природе Ямала.

Как сообщает Ямало-Ненецкая природоохранная прокуратура, в 2025 году после разгерметизации нефтесборного трубопровода АО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» нефтепродуктами была загрязнена река Харучейяха, а также плодородный слой почвы в границах Ноябрьского лесничества.
Природоохранным прокурором руководителю предприятия в связи с этим было внесено представление об устранении нарушений закона.
По результатам его рассмотрения причиненный окружающей среде вред в сумме свыше 6,6 млн рублей был возмещен в полном объеме, виновные должностные лица были привлечены к дисциплинарной ответственности.
Кроме того, летом 2026 года должны быть проведены работы в лесничестве – убрана загрязненная нефтепродуктами земля.

Салехард, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы используете ИИ в работе или быту?

Голосовать!

В рубриках

Ямал, Сибирь, Россия,