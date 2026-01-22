Девочке, покусанной бродячей собакой, выплатили 70 тысяч компенсации

В Лабытнанги девочке, покусанной бродячей собакой, выплатили денежную компенсацию.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, надзорный орган провел проверку по факту сообщений в СМИ о том, что ребенок пострадал от безнадзорной собаки.

В ходе проверки было установлено, что должных мер по организации отлова безнадзорных животных на территории городского округа город Лабытнанги не принято, надлежащий контроль исполнения обязательств по контракту не обеспечен.

В этой связи в интересах несовершеннолетней прокурором города направлен иск в суд о взыскании компенсации морального вреда.

Судом требования прокурора удовлетворены, с администрации города взыскано 70 тысяч рублей.

Решение суда исполнено, денежные средства перечислены пострадавшей.

Лабытнанги, Елена Васильева

