Четверг, 22 января 2026, 11:58 мск

Девочке, покусанной бродячей собакой, выплатили 70 тысяч компенсации

В Лабытнанги девочке, покусанной бродячей собакой, выплатили денежную компенсацию.
Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, надзорный орган провел проверку по факту сообщений в СМИ о том, что ребенок пострадал от безнадзорной собаки.

В ходе проверки было установлено, что должных мер по организации отлова безнадзорных животных на территории городского округа город Лабытнанги не принято, надлежащий контроль исполнения обязательств по контракту не обеспечен.
В этой связи в интересах несовершеннолетней прокурором города направлен иск в суд о взыскании компенсации морального вреда.
Судом требования прокурора удовлетворены, с администрации города взыскано 70 тысяч рублей.
Решение суда исполнено, денежные средства перечислены пострадавшей.

Лабытнанги, Елена Васильева

