В Новом Уренгое предприятие должно двум сотрудникам больше 2 млн рублей

Прокуратура Нового Уренгоя проверила соблюдение требований трудового законодательства в ООО «Механизированная многопрофильная компания».

Установлено, что в организации двум работникам с мая 2025 года не выплачивалась заработная плата, в связи с чем образовалась задолженность в сумме более 2,2 млн рублей.

При этом у работодателя имелась финансовая возможность выплачивать зарплату, но денежные средства расходовались на иные цели, сообщает пресс-служба прокуратуры РФ по ЯНАО.

По материалам прокуратуры следователями СУ СК России по ЯНАО возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенная из иной личной заинтересованности руководителем организации).

Расследование уголовного дела контролируется надзорным ведомством.

Новый Уренгой, Елена Васильева

