Понедельник, 26 января 2026, 11:42 мск

Прокуратура заставила поставить на учет вахтовый комплекс на Северо-Комсомольском месторождении

Жилой вахтовый комплекс Севро-Комсомольском месторождении заставила поставить на учет природоохранная прокуратура ЯНАО.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе надзорного органа, ООО «СтройПроектСервис» строило жилой комплекс для вахтовиков с декабря 2021 года. Вместе с тем меры к постановке на государственный учет объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду, приняты не были.
Природоохранным прокурором руководителю компании внесено представление.
В результате принятых мер нарушения устранены, объект негативного воздействия на окружающую среду поставлен на государственный учет.

Салехард, Елена Васильева

