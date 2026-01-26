российское информационное агентство 18+

Понедельник, 26 января 2026, 11:42 мск

Прокуратура нашла в Салехарде дорогу из грунта, грязи, воды с ямами и элементами щебня

В Салехарде прокуратура нашла дорогу, состоявшую из чего угодно, но только не из асфальта.

Как сообщили «новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, в ходе рейда, посвященного безопасности дорожного движения была проинспектирована улица Лесозаводская. Ее проезжая часть представляла собой грунт, грязь, элементы щебня, воды с ямами и не была оборудована тротуарами и освещением на всем протяжении, что создавало угрозу безопасности местных жителей.
В этой связи прокурор города обратился с иском в суд о возложении на администрацию города обязанности восстановить покрытие дороги, оборудовать ее тротуарами и освещением.
Судом требования прокурора удовлетворены.
Исполнение судебного решения будет проконтролировано прокуратурой.

Салехард, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

