Понедельник, 26 января 2026, 11:42 мск

Двух физруков отправили на принудительные работы за непедагогичные методы воспитания детей

На Ямале двух физруков отправили на принудительные работы за непедагогичные методы работы с детьми.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО,

в период с марта 2024 года по октябрь 2025 года в Гыданской школе-интернате Тазовского района экс-педагоги, занимая должности учителей физической культуры, во время занятий применили недопустимые методы воспитания в отношении троих малолетних учеников. В прокуратуре отмечают, что дети страдали физически.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил виновным наказание в виде обязательных работ, с лишением права занимать должности в воспитательных и образовательных учреждениях, а также заниматься педагогической деятельностью сроком на 4 года.

Салехард, Елена Васильева

