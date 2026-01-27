В Салехарде частично отключено теплоснабжение жилых домов

В Салехарде частично остановлено теплоснабжение жилого сектора на нескольких улицах.
По сообщению АО «Салехардэнерго» отключение связано с необходимостью устранения утечки на магистральной сети теплоснабжения УР-3.
Подача теплоснабжения ограничена на некоторых объектах по улицам: Белинского, Гаврюшина, Грибоедова, Дружинина, Кольцова, Красного Октября, Крылова, Ленина, Мирюгина, Набережная, Пушкина, Республики, Свердлова.
Как сообщает администрация Салехарда, ремонт должен быть закончен к 13 часам по местному времени. Согласно данным Яндекс.Погоды, сейчас в Салехарде Минус 27 градусов по Цельсию.
Салехард, Елена Васильева
