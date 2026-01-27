российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 27 января 2026, 11:18 мск

Новости Ямал

Новости, Кратко, Популярное, Тюмень, Ямал, Югра

Участнику СВО вернули пять млн рублей, которые он хотел потратить на протезы

На Ямале участнику СВО вернули пять миллионов рублей, которые он хотел потратить на протезы.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры РФ по ЯНАО, в надзорный орган с жалобой обратился боец, который сообщил, что хотел провести протезирование, но вопреки его желанию ООО «Центр ортопедии и протезирования» взял выплату на эти цели деньги и потратил не на заявленные цели.

После вмешательства прокуратуры мужчине возвращены денежные средства в полном объеме, осуществлена покупка технических средств реабилитации.

Салехард, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы используете ИИ в работе или быту?

Голосовать!

В рубриках

Ямал, Сибирь, Россия,