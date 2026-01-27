Участнику СВО вернули пять млн рублей, которые он хотел потратить на протезы

На Ямале участнику СВО вернули пять миллионов рублей, которые он хотел потратить на протезы.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры РФ по ЯНАО, в надзорный орган с жалобой обратился боец, который сообщил, что хотел провести протезирование, но вопреки его желанию ООО «Центр ортопедии и протезирования» взял выплату на эти цели деньги и потратил не на заявленные цели.

После вмешательства прокуратуры мужчине возвращены денежные средства в полном объеме, осуществлена покупка технических средств реабилитации.

Салехард, Елена Васильева

