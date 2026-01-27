На Ямале водитель спецтехникой раздавил рабочего

На Ямале возбуждено уголовное дело в отношении водителя спецтехники который по неосторожности раздавил рабочего.

как сообщили 2Новому Дню» в пресс-службе СКР по ЯНАО, трагедия случилась 5 января 2026 года в районе поселка Сабетта Ямальского района. Установлено, что водитель одной из коммерческих организаций, управляя служебным автомобилем повышенной проходимости, был невнимателен и не убедился в отсутствии людей в зоне движения. Мужчина попал под колеса и от полученных травм умер на месте.

В настоящее время следственными органами проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и дачу правовой оценки действиям ответственных лиц.

Салехард, Елена Васильева

