Аварийный дом, в котором еще два года будут жить люди, решили укрепить

Глава Салехард ан время объезда города принял решение немедленно начать ремонт аварийного дома на улице Северной, 19, чтоб он не развалился вместе с люди, которые в нем живут.
«Состояние дома № 19 по улице Северной в Салехарде под контролем. Во время объезда принял решение, что необходимо укрепление конструктивных элементов. На КЧС запланировали провести мероприятия. И сами жители просили обратить внимание. Дом двухэтажный, брусовой, построен в 1983 году. Признан ветхим и аварийным в 2020 году. Будет создан дополнительный контур жесткости свайного основания, что послужит безопасной эксплуатации дома до его полного расселения – до конца 2027 года», – пояснил Алексей Титовский в своем тг-канале. И попросил жильцов ветхой постройки освободить от личных вещей цокольный этаж. Все расходы по ремонту объекта возьмет на себя муниципалитет.
Салехард, Елена Васильева
