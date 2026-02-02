Ямалец бил своих маленьких дочерей и угрожал убить жену

Житель Ноябрьска издевался и угрожал убийством членам своей семьи. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СКР по ЯНАО, обвиняемый мужчина на протяжении долгого времени по любому поводу бил трех малолетних дочерей и свою жену. Последнюю он также грозился убить.

По фактам произошедшего возбуждено уголовное дело по пунктам «а,в,г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание, то есть причинение физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев и иными насильственными действиями, совершенные в отношении заведомо несовершеннолетнего лица, находящегося в материальной и иной зависимости от виновного)и ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством).

Следователями выполнены все необходимые следственные действия, уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд.

Ноябрьск, Елена Васильева

