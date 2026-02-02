Гендиректор пять месяцев почему-то не платил зарплату сотруднику

В Новом Уренгое директор одной коммерческой фирмы пять месяцев не платил зарплату сотруднику.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СКР по ЯНАО, в Новом Уренгое в период с января по май 2025 года генеральный директор организации не выплатил заработную плату одному из работников. Общая задолженность составила более 390 тыс. рублей. При этом возможность для выплат у руководителя имелась, но денежные средства использовались на другие цели.

В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. В ходе предварительного следствия будут приняты меры, направленные на возмещение задолженности всем сотрудникам в полном объеме.

Новый Уренгой, Елена Васильева

