Весь сжиженный газ с Ямала в январе скупила Европа

В Январе 2026 года весь сжиженный метан с завода «Ямал СПГ» ушел в страны евроблока.

Как сообщают профильные СМИ, четыре государства ЕС (Франция, Испания, Нидерланды и Бельгия) получили 23 партии СПГ. Один газовоз придет с газом этого проекта в начале февраля в Роттердам, еще два газовоза идут в другие европейские гавани. Общий объем поставок сжиженного метана из РФ в Евросоюз за первый месяц 2026 года может достичь уровня в 2,3−2,4 млрд куб. м, или 18%, при общем уровне данного импорта в 12,55 млрд куб. м.

При этом Европа активно скупает и сетевой газ, который приход по «Турецкому потоку»: январские поставки составили 54,9 млн куб. м.

Примечательно, что даже на фоне роста поставок газовые запасы Старого Света падают. Напомним, что к концу января в ПХГ ЕС были заполнены газом только на 42%, но это средний показатель. В некоторых странах в хранилищах оставалось около 30% газа.

Елена Васильева

