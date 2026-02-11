Трое подростков влезли в чужой дом, чтобы ограбить, и им не помешала даже хозяйка

На Ямале трое подростков ограбили дом, и им не помешала даже находившаяся там хозяйка жилища.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СКР по ЯНАО, 22 декабря один 17-летний и два 16-летних подростка в Красноселькупе, вооружившись металлическим орудием, проникли частный дом. Один из молодых людей следил за обстановкой, двое других грабили. В это время из обнаружила хозяйка жилья и потребовала прекратить, но молодые люди забрали награбленное и сбежали.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также сбор и закрепление доказательств.

Пуровский, Елена Васильева

