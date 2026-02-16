российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 16 февраля 2026, 10:13 мск

Новости Ямал

Новости, Кратко, Популярное, Тюмень, Ямал, Югра

Назначен новый руководитель департамента региональной безопасности ЯНАО

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов назначил нового руководителя департамента региональной безопасности. Им стал Илья Лян. Как сообщает пресс-служба округа, Лян будет отвечать за реализацию государственной политики в сферах охраны общественного порядка, борьбы с преступностью, противодействия терроризму и экстремизму, взаимодействия с федеральными органами государственной власти, защиты государственной тайны, а также технической защиты информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну.

До назначения Илья Лян в течение двух лет занимал пост заместителя директора департамента региональной безопасности, где курировал вопросы охраны общественного порядка и взаимодействия с федеральными органами государственной власти. Он также отвечал за содействие воинским частям в ходе специальной военной операции и организацию военно-шефской помощи.

Илья Лян имеет высшее юридическое образование. Проходил службу в органах внутренних дел Ямало-Ненецкого автономного округа, работал в судебной системе региона.

Салехард, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы используете ИИ в работе или быту?

Голосовать!

В рубриках

Ямал, Сибирь, Россия,