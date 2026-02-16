Назначен новый руководитель департамента региональной безопасности ЯНАО

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов назначил нового руководителя департамента региональной безопасности. Им стал Илья Лян. Как сообщает пресс-служба округа, Лян будет отвечать за реализацию государственной политики в сферах охраны общественного порядка, борьбы с преступностью, противодействия терроризму и экстремизму, взаимодействия с федеральными органами государственной власти, защиты государственной тайны, а также технической защиты информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну.

До назначения Илья Лян в течение двух лет занимал пост заместителя директора департамента региональной безопасности, где курировал вопросы охраны общественного порядка и взаимодействия с федеральными органами государственной власти. Он также отвечал за содействие воинским частям в ходе специальной военной операции и организацию военно-шефской помощи.

Илья Лян имеет высшее юридическое образование. Проходил службу в органах внутренних дел Ямало-Ненецкого автономного округа, работал в судебной системе региона.

Салехард, Елена Васильева

