Ямальчанка пришла на прием к врачу без пульса на руках

Ямальчанка пришла на прием к врачу без пульса на обеих руках.

Как сообщает тг-канал «Ямальская медицина», опасный инцидент произошел в Новом Уренгое. Женщина обратилась в женскую консультацию, в ходе осмотра акушер‑гинеколог Оксана Ситникова обнаружила пациентки отсутствие пульсации в этих руках.

К обследованию была подключена терапевт женской консультации Дина Зарипова, врачи в экстренном порядке направили пациентку на дополнительные мероприятия, в результате которых был диагностирован двусторонний стеноз основания сонных артерий.

Это опасное сужение сосудов в области шеи, обычно вызываемое атеросклерозом.

Состояние резко ухудшает кровоснабжение мозга, повышает риск инсульта.

Женщина прямо с приема в ЖК была экстренно госпитализирована. Сейчас она находится под наблюдением врачей. Анализ состояния в динамике определяет дальнейшую тактику лечения. Угроза жизни уже миновала.

Новый Уренгой, Елена Васильева

