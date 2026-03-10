На Ямале участнику СВО незаконно отказали в выплатах

На Ямале участнику СВО незаконно отказали в положенных ему выплатах.

Как рассказали «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, в

апреле 2024 года житель Нового Уренгоя обратился в Управление по труду и социальной защите населения местной администрации с заявлением о единовременной выплате при заключении контракта, а также для приобретения вещевого довольствия. В ответ участник СВО получил отказ в связи с тем, что контракт был заключен за пределами региона. При этом заявитель проживал в Новом Уренгое, где состоял на воинском учете, призывался из автономного округа, а заключение контракта в ином регионе было вызвано организационными причинами.

Вместе с тем суды первой и апелляционной инстанции отказали в удовлетворении иска прокурора, сославшись на необходимость заключения контракта в автономном округе, как основания для возникновения права на получение социальных выплат.

Кассационный суд общей юрисдикции, рассмотрев представление прокурора автономного округа, указал, что подобный отказ в назначении выплат не согласуется с законодательными гарантиями правовой и социальной защиты военнослужащих и членов их семей.

Вышестоящей судебной инстанцией решения судов автономного округа отменены, иск прокурора был удовлетворен. Решение суда вступило в законную силу, его исполнение контролируется органами прокуратуры.

Новый Уренгой, Елена Васильева

