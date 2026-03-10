На Ямале школьников и детсадовцев кормили просрочкой с немытых кухонь

На Ямале учеников школ и детсадовцев кормили просрочкой и готовили им еду на немытых кухнях.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, нарушения были выявлены в ходе инспекционных мероприятий в Шурышкарском районе округа.

«В четырех образовательных учреждениях осуществлялось хранение продуктов питания в нарушение санитарных требований, продукты питания использовались с истекшими сроками годности, а уборка в производственных помещениях своевременно не осуществлялась», – поясняет прокуратура.

В этой связи в школы и детский сад внесены представления, по результатам рассмотрения которых выявленные нарушения устранены, 4 должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

В отношении директоров учреждений возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренные ст. 6.6 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации населения).

Салехард, Елена Васильева

