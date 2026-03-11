На Ямале пройдут V юбилейные Всероссийские Арктические игры. Мероприятие состоится с 24 по 30 марта в Салехарде и Приуралье.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе администрации округа, крупнейшее спортивное событие Арктической зоны объединит юных спортсменов из 10 северных регионов страны. В нем примут участие ребята от 11 до 19 лет из субъектов Арктической зоны России – Ямала, Карелии, Республики Коми, Якутии, Югры, Ненецкого и Чукотского автономных округов, Красноярского края, Архангельской и Мурманской областей.

Программа игр включает соревнования по северному многоборью, настольному теннису, лыжным гонкам, баскетбольному двоеборью в формате 3х3, волейболу на снегу, фигурному катанию на коньках и биатлону. Состязания пройдут одновременно на нескольких спортивных объектах столицы округа и Лабытнанги. Торжественная церемония открытия состоится 25 марта в 17:00 в Салехарде в Ледовом дворце.

В рамках спортивной программы пройдут всероссийские соревнования по самбо. Их результаты будут учитываться при подведении общекомандного зачета Арктических игр, что придаст дополнительную интригу борьбе регионов за лидерство.

В дополнительную программу включены новые форматы: участники смогут выполнить нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО, а также пройти дистанцию проекта «Северный характер», подготовленную специально для Арктических игр. Трасса будет состоять из серии командных испытаний на силу, выносливость и координацию.

Состязания станут не только ареной спортивной конкуренции, но и площадкой для укрепления межрегиональных связей, обмена опытом и популяризации здорового образа жизни среди молодежи.

Первые Всероссийские Арктические игры состоялись в 2022 году. В дебютных соревнованиях принял участие 141 спортсмен, то в прошлом году соревнования объединили уже порядка 500 участников.

Салехард, Елена Васильева

