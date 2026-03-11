Объявлены победители конкурса добровольческих инициатив 2026 года – на какие проекты дали деньги

Объявлены победители конкурса добровольческих инициатив 2026 года. Финансовую поддержку из окружного бюджета получат семь волонтерских проектов из Салехарда, Нового Уренгоя, Губкинского, Приуральского и Надымского районов. На реализацию каждой из инициатив предусмотрено до 300 тысяч рублей.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе правительства ЯНАО, всего на конкурс было подано 68 заявок от добровольческих команд из 10 муниципальных образований Ямала. К независимой экспертизе было допущено 46 проектов, соответствующих требованиям положения о конкурсе. Их оценивали 18 экспертов из 12 регионов России по шести критериям: от актуальности идеи до обоснованности расходов.

«Благодаря конкурсу мы видим, как растет качество и глубина добровольческих проектов. Волонтеры уже не просто помогают здесь и сейчас, они выстраивают системную работу, направленную на долгосрочные изменения. Конкурс это подтвердил: инициативы победителей охватывают самые разные сферы – от патриотического воспитания и пропаганды ЗОЖ до инклюзивного творчества, и каждая из них решает определенную задачу», – отметил директор АНО «Гранты Ямала» Хизри Алхаматов.

На Полярном Урале пройдет проект «Тропа памяти», направленный патриотическое воспитание подростков, в том числе из групп риска. Вместе с инструкторами ребята совершат уникальный пеший туристический маршрут в военной форме и снаряжении 40-х годов XX века, взойдут на массив Рай-Из и установят знамя Победы.

В окружной столице педагоги детских садов вместе с воспитанниками и их родителями организуют благотворительные концерты «Тепло сердец родного дома», а собранные средства направят на помощь участникам спецоперации и их семьям.

В Надымском районе воплотят проект «Невидимый Щит»: волонтеры фонда «СветЛица» изготовят 60 маскировочных сетей для защиты позиций военнослужащих в зоне СВО.

Занятия керамикой в инклюзивной гончарной мастерской в Лабытнанги помогут детям с ограничениями здоровья развить творческие способности и социальные навыки. Результаты труда юных мастеров представят на благотворительной ярмарке. В рамках другой инициативы для школьников города Семи Лиственниц проведут креативную каникулярную школу «Близкая Азия». Участники познакомятся с языком, культурой и традициями Китая и Кореи через игры, мастер-классы и национальные церемонии. Проект поддержит и расширит интерес к восточным языкам, которые сегодня активно изучают на Ямале.

В Новом Уренгое организуют работу инклюзивного театра «Лу-Кошка», который поможет людям с особенностями развития раскрыть свои творческие таланты. Участники проекта пройдут обучение актерскому мастерству, сценической речи, голосу, и создадут собственный спектакль.

Воспитанники детских садов шести муниципалитетов – от Нового Уренгоя до Ямальского района – станут участниками инициативы «Тайна здоровых зубов». Волонтеры из Губкинского в игровой форме научат дошкольников правильно ухаживать за полостью рта: детей ждут интерактивные занятия, опыты и творческие мастер-классы, а для родителей проведут консультации со стоматологами и педиатрами.

Конкурс грантовой поддержки добровольцев проводится на Ямале с 2020 года. За это время поддержку получили около 70 проектов на общую сумму свыше 20 миллионов рублей. Организаторы конкурса – АНО «Гранты Ямала» и ГБУ ЯНАО «Окружной молодежный центр».

Салехард, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube