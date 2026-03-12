Сотрудник оскорблял начальство в мессенджере MAX

На Ямале суд оштрафовал сотрудника ведомства за оскорбление начальства в мессенджере MAX.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе окружной прокуратуры, в надзорное ведомство с жалобой обратился начальник структурного подразделения местной администрации Шурышкарского района о нарушении его прав.

Установлено, что в ноябре и декабре 2025 года сотрудник подразделения на почве возникших личных неприязненных отношений и разногласий по работе умышленно унизил честь и достоинство своего начальника, отправив оскорбительные сообщения в общий чат коллег в мессенджере «МАХ».

Прокуратурой района в отношении нарушителя возбуждено два дела об административном правонарушении по ч. 2 ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление, совершенное публично с использованием сети «Интернет»).

Судом виновному лицу назначено наказание в виде административных штрафов на общую сумму 12 тысяч рублей.

Салехард, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube