Ямальчанин убил собутыльника, сложил труп в сумку и вынес на улицу

На Ямале расследуют обстоятельства убийства человека. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СКР по ЯНАО, В Тазовском на улице прохожие нашли сумку с трупом.

По версии следствия, преступление было совершено днем 8 марта 2026 года. Подозреваемый 2007 года рождения, находился в одном из домов поселка Тазовский. Там он употреблял спиртное с 37-летним знакомым. В ходе возникшего конфликта преступник взял нож и убил собутыльника ударом в грудь.

После этого треп завернули в полиэтиленовый мешок, сложили в хозяйственную сумку и вынесли на улицу.

Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, ему предъявлено обвинение. По ходатайству следственного органа судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Салехард, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube