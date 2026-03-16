На Ямале из-за непогоды закрыли зимники

На Ямале из-за непогоды закрыли для движения транспорта зимние сезонные трассы. «С 08:00 закроется движение для всех видов транспортных средств по зимникам Лабытнанги – Мужи – Азовы – Теги и Аксарка – Салемал – Панаевск – Яр-Сале. Причиной прекращения работы сезонных трасс стали плохие погодные условия», – сообщает Дептранс ЯНАО.

Кроме того, на главной переправе ЯНАО между Салехардом и Лабытнанги снижена грузоподъемность. С 16 марта с 10:00 движение будет разрешено для всех видов ТС общей массой до 20 тонн.

Департамент гражданской защиты ЯНАО обратился к ямальцам и гостям округа с призывом не выезжать на закрытые автозимники и не создавать очередь на КПП. Водители, которые выезжают на закрытые автозимники, рискуют собой и своими пассажирами.

По прогнозам синоптиков, погода в регионе остаётся нестабильной. Юго-восточный ветер сменился юго-западным, его скорость составляет 7-12 метров в секунду. В Тазовском и на севере Надымского районов порывы достигают 15-20 метров в секунду. Такая же ветровая нагрузка ожидается ночью в Ямальском районе, днём ветер немного стихнет – до 15-17 метров в секунду.

В округе облачно с прояснениями, местами возможен снег, в отдельных районах метель. Температура воздуха в разных муниципалитетах будет колебаться от –38 до +6 градусов.

Салехард, Елена Васильева

