Предприятие наказали за незаконную рубку деревьев во время добычи торфа

На Ямале предприятие наказали штрафом за незаконную рубку деревьев.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры по ЯНАО, нарушение было допущено ООО «Транскомвосток».

Установлено, что Обществом при разработке месторождения по добыче торфа совершена рубка лесных насаждений в отсутствие разрешительных документов.

В этой связи природоохранным прокурором в суд был предъявлен иск о взыскании ущерба в размере 724 160 рублей.

Надымским городским судом в удовлетворении требований прокурора отказано, однако, не согласившись с принятым решением, прокурором решение суда первой инстанции оспорено в апелляционном порядке.

Судом Ямало-Ненецкого автономного округа решение суда первой инстанции отменено, требования прокурора удовлетворены в полном объеме.

Исполнение судебного акта находится на контроле прокуратуры.

Салехард, Елена Васильева

