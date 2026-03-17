Предприятие наказали за незаконную рубку деревьев во время добычи торфа

На Ямале предприятие наказали штрафом за незаконную рубку деревьев.
Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры по ЯНАО, нарушение было допущено ООО «Транскомвосток».
Установлено, что Обществом при разработке месторождения по добыче торфа совершена рубка лесных насаждений в отсутствие разрешительных документов.
В этой связи природоохранным прокурором в суд был предъявлен иск о взыскании ущерба в размере 724 160 рублей.
Надымским городским судом в удовлетворении требований прокурора отказано, однако, не согласившись с принятым решением, прокурором решение суда первой инстанции оспорено в апелляционном порядке.
Судом Ямало-Ненецкого автономного округа решение суда первой инстанции отменено, требования прокурора удовлетворены в полном объеме.
Исполнение судебного акта находится на контроле прокуратуры.
Салехард, Елена Васильева
