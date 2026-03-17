Предприниматель пытался спрятать от налоговой более 134 млн рублей

На Ямале предприниматель пытался скрыть от налоговой более 134 млн рублей.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СКР по ЯНАО, руководитель коммерческой организации с января по июнь 2025 года, зная о наличии задолженности по уплате налогов, сокрыл от налоговых органов более 134 млн рублей, за счет которых должно было производиться взыскание.

Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя коммерческой организации. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов, совершенное в особо крупном размере).

Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

Салехард, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube