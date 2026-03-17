Пьяный сын 1 января забил отца до смерти

На Ямале под суд отправится сын, который в пьяном виде до смерти забил своего отца.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СКР по ЯНАО, преступление было совершено 1 января 2026 года.

Как удалось выяснить следствию, утром 1 января 2026 года в Ноябрьске обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с отцом. После этого он нанес ему множественные удары руками в голову и ногами по телу. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Следователями выполнены все необходимые следственные действия, уголовное дело с Дело, возбужденное по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), направлено для рассмотрения в суд.

Ноябрьск, Елена Васильева

