На Ямале началась вакцинация оленей против сибирской язвы

На Ямале началась вакцинация от сибирской язвы поголовья оленей.

Как сообщает Окружной центр ветеринарии, весной специалистам предстоит привить порядка 150 тысяч голов, а за год – 543 тысячи. Завершить первый этап обработок необходимо до апреля, затем у животных начинается период покоя перед массовым отелом.

Сейчас пять бригад ветеринаров работают в тундре Тазовского и Ямальского районов. В ближайшее время к ним присоединятся еще восемь: они отправятся в Приуральский, Надымский и Пуровский районы, а также усилят коллег в Ямальском.

Для обеспечения комфортной работы на трассе Салехард – Надым, в местах массового прохождения оленеводческих бригад Ямальского и Приуральского районов, традиционно устанавливают два вагон-дома. В мобильных пунктах проживают ветеринарные специалисты, которые регулярно выезжают в стада для проведения плановых осмотров и профилактики.

«В связи с крепкими морозами, у нас немного сместился первый этап весенней вакцинации. Активно работать начинаем только сейчас. Дело в том, что бирковать и прививать северных оленей можно не ниже, чем в -20 градусов. Вакцина замерзает. На данный момент ветеринарные специалисты привили около 20 тысяч голов», – рассказал руководитель ГБУ «Окружной центр ветеринарии» Владислав Мулявин.

Помимо вакцинации против сибирской язвы, специалисты берут пробы крови на бруцеллез и проводят маркировку животных. В этом году оленеводы стали обращаться за чипированием в несколько раз чаще: уже поступило около 40 тысяч заявлений. Всего за год промаркируют порядка 150 тысяч голов.

Профилактические мероприятия также ждут оленегонных лаек: их обработают против паразитов, прочипируют и поставят прививки от бешенства.

Все мероприятия для оленеводов проводятся бесплатно. Следующий этап вакцинации оленей против сибирской язвы запланирован на начало июня.

Салехард, Елена Васильева

