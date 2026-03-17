Весна пришла: на Ямале усиливают контроль уборки крыш от снега и над состоянием дорог

На Ямале всем управляющим компаниям

направлены предупреждения об ответственности в случае бездействия и необходимости проверить подконтрольный жилфонд. Также поручение об усилении контроля дано всему инспекторскому составу, сообщает пресс-служба губернатора региона.

Переменчивая погода привела к скоплению снега на крышах жилых домов. В период оттепели возможен сход снежных масс. В связи с этим профильные ведомства усилили проверки работы управляющих организаций. За некачественную расчистку кровель и угрозу безопасности граждан нарушители будут привлечены к ответственности.

За ненадлежащее содержание жилых домов управляющим компаниям грозят штрафы до 300 тысяч рублей. В отдельных случаях руководители таких организаций могут быть дисквалифицированы на срок до трех лет.

Инспекторы напоминают ямальцам о правилах безопасности: не стоит подходить близко к домам с неочищенными крышами и оставлять машины под снежными козырьками.

В период резкого потепления в округе усилен контроль и за безопасностью на дорогах. Сейчас из-за непогоды закрыты три региональных зимника: Коротчаево-Красноселькуп, Лабытнанги-Мужи-Азовы-Теги и Аксарка-Салемал-Панаевск-Яр-Сале.

Актуальную информацию о работе зимних дорог можно узнавать в чат-боте в МАХ.

На ледовой переправе введено ограничение: проезд доступен для автомобилей массой до 20 тонн. Для оперативного информирования также работает чат-бот «Переправа». В период активного таяния снега и перепадов температур дорожники переведены на усиленный режим работы.

На региональных трассах для борьбы со скользкостью используется песко-соляная смесь, особое внимание при обработке уделяется поворотам и спуска-подъемам. В городах и поселках округа для обработки тротуаров и проезжей части применяют отсев дробления и песок крупной фракции, что позволяет эффективно устранять гололедицу.

Отметим, что накануне на Ямале был установлен температурный рекорд. В Салехарде днем температура воздуха поднялась до 4,7 градусов выше ноля. Ранее высокий погодный показатель (два градуса выше ноля) фиксировался 11 лет назад.

Ноябрьск, Елена Васильева

