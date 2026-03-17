Артюхов в прямом эфире сделает доклад о положении дел на Ямале

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов 18 марта 2026 года представит свой ежегодный доклад о положении дел на Ямале. Посмотреть его можно будет в 12 часов дня на страничке главы региона в ВК или на телеканале «Ямал.

«Дорогие земляки! Завтра, 18 марта, представлю ежегодный доклад о положении дел в округе. Расскажу о наших достижениях и планах, о главных вызовах и о том, как мы с ними справляемся. Подведём итоги года и обозначим цели на ближайшую перспективу», – написал Артюхов в ВК.

Салехард, Елена Васильева

