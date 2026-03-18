Жителей Салехарда попросили чаще смотреть наверх и не терять бдительность

Жителей столицы Ямала поспросили не терять бдительности и чаще смотреть наверх.

Причиной всему стала теплая погода, установившаяся в регионе. В связи с этим кратно выросла вероятность хода с крыш снега, наледи и сосулек. Чтобы избежать травмирования людей, мэрия Салехарда выпустила следующее предупреждение: «Уважаемые салехардцы! В связи с установлением теплой погоды и перепадами температуры просим вас соблюдать меры безопасности:

– не смотрите на стены зданий, обходите место возможного падения снега и сосулек;

– обращайте внимание на предупредительные ленты и ограждения и ни в коем случае не заходите за них;

– Паркуйте автомобили на безопасном расстоянии от домов».

Как напомнили в администрации Салехарда, очисткой крыш и козырьков жилых домов от снега и наледи занимаются управляющие компании. Собственники нежилых зданий (магазины, торговые центры) должны самостоятельно контролировать очистку кровли.

Салехард, Елена Васильева

