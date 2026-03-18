На Ямале развернули посты для контроля паводка

Ямал готовится к весеннему паводку и пожароопасному сезону. Губернатор Дмитрий Артюхов накануне принял участие в выездном заседании Совета безопасности России, которое провел в Екатеринбурге глава Совета Сергей Шойгу. На нем он акцентировал внимание на важности подготовки к паводку, сезону летних пожаров и внешним угрозам регионам, в том числе связанным с прилетами БПЛА.

«Каждый год паводок проходит по-разному, в зависимости от климатических условий, состояния гидротехнических сооружений и в целом от работы всех органов исполнительной власти. Большую работу нужно сделать по защите критически важных объектов. Основные мероприятия, которые должны быть проведены, – это мероприятия по предупреждению возможных последствий паводков», – подчеркнул Сергей Шойгу.

Полпред Артем Жога отметил, что в этом году выше нормы ожидаются уровни воды в реках Тюменской, Свердловской, Челябинской и Курганской областей. Отмечаются высокие риски возникновения лесных пожаров в субъектах округа. В предыдущие годы регионы проделали значительную работу по профилактике подтоплений и природных возгораний, однако ряд недочетов сохраняется. Данные вопросы требуют особого внимания, подчеркнул Артем Жога.

На Ямале уже утверждены комплексные планы мероприятий. Особое внимание уделяется превентивным мерам и оперативному реагированию.

Пожароопасный сезон на Ямале продлится с 20 мая по 21 сентября. Для борьбы с лесными пожарами сформирована группировка численностью 1121 человек и 364 единицы техники. Авиационный мониторинг будет вестись по 12 утвержденным маршрутам с использованием пилотируемой авиации, а также БПЛА. В этом году планируется стопроцентное патрулирование Ямальского лесничества с помощью беспилотников в условиях низкой горимости.

В первой половине лета специалисты проверят состояние более 600 источников наружного водоснабжения и подъездных путей к ним, будет обновлено 36 минерализованных полос и 25 противопожарных разрывов. Опыт прошлых лет показывает эффективность принятых мер: все природные пожары, возникавшие на Ямале в 2025 году, ликвидировались спасателями «Ямалспаса» в первые сутки, крупных возгораний допущено не было.

Отдельный блок мероприятий посвящен безаварийному пропуску паводковых вод. В зоне особого контроля – четыре наиболее уязвимых населенных пункта: Тарко-Сале, Уренгой, Овгорт и Антипаюта. Для оперативного реагирования создана группировка из 493 человек, более 70 плавсредств и 114 единиц техники. Вблизи Тарко-Сале, Овгорта и Уренгоя запланированы ледорезные работы. Учитывая опыт прошлогоднего паводка, усилена защита Тарко-Сале.

Для контроля паводковой обстановки развернута сеть гидрологических постов, будут задействованы беспилотные системы «Ямалспаса». При необходимости в Овгорте установят водоналивную рукавную дамбу.

Как сообщает пресс-служба губернатора ЯНАО, еще одной темой совещания стала защита критически важных объектов от диверсионно-террористических акций. На данном направлении серьезную работу проводят правоохранительные органы. Увеличивается количество выявленных преступлений террористического характера и пресечения диверсионно-террористических актов. Усиливается степень защищенности производственных предприятий. К антитеррористической деятельности активно подключены органы региональной власти.

«В условиях специальной военной операции уровень угроз повышается. Враг регулярно вербует жителей и склоняет к совершению диверсий, в зоне особого риска – молодежь. Кроме того, округ находится в зоне досягаемости беспилотников противника. Убежден, что выработанные по результатам сегодняшнего совещания совместные решения и их качественное выполнение повысят уровень безопасности наших регионов», – резюмировал полпред Артем Жога.

Салехард, Елена Васильева

