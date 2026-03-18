Среда, 18 марта 2026, 10:31 мск

На Ямале спасатели ищут двух мужчин, пропавших в тундре

На Ямале спасатели ищут двух мужчин, пропавших в тундре.

Как сообщает «Ямалспас», пропавшие выехали из фактории Хадыта 17 марта около 17:00 на снегоходе «Буран». После этого у них сломался снегоход и закончилось топливо. В поисковой операции участвуют сотрдуник Ярсалинского поисково-спасательного подразделения. 18 марта утром двое спасателей выехали по маршруту на Треколе.

Салехард, Елена Васильева

