На Ямале спасатели ищут двух мужчин, пропавших в тундре.
Как сообщает «Ямалспас», пропавшие выехали из фактории Хадыта 17 марта около 17:00 на снегоходе «Буран». После этого у них сломался снегоход и закончилось топливо. В поисковой операции участвуют сотрдуник Ярсалинского поисково-спасательного подразделения. 18 марта утром двое спасателей выехали по маршруту на Треколе.
Салехард, Елена Васильева
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2026, РИА «Новый День»