В Новом Уренгое прокуратура заставила директора коммерческой фирмы вернуть сотрудникам долги по зарплате

Прокуратура заставила директора коммерческой фирмы вернуть долги по зарплате сотрудникам.

Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства по ЯНАО, в Новом Уренгое в период с апреля по август 2025 года генеральный директор организации не выплатила заработную плату и окончательный расчет при увольнении двум работникам. Общая задолженность составила более 740 тысяч рублей. При этом возможность для выплат у руководителя имелась, но деньги тратились на другие цели.

В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. В ходе предварительного следствия будут приняты меры, направленные на возмещение задолженности сотрудникам в полном объеме, пояснили в прокуратуре.

Новый Уренгой, Елена Васильева

