Фирма уволила водителя, не проведя с ним окончательный расчет

Прокуратура Лабытнанги выявила нарушение трудового законодательства в деятельности ООО «АрктикТрансЭнергосервис».

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры ЯНАО, в ходе проверки было выявлено, что работник состоял в трудовых отношениях с организацией в должности «Водитель самосвала» в период с июля по декабрь 2025 года. Однако в день увольнения окончательный расчет мужчина не получил.

В этой связи прокуратура города провела проверку и внесла представление работодателю, которое удовлетворено, задолженность по оплате труда, в том числе за неиспользованные дни отпуска, на общую сумму свыше 139 тыс. рублей погашена в полном объёме, виновное должностное лицо организации привлечено к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, прокурором города в интересах работника направлено в суд исковое заявление о взыскании компенсации морального вреда, которое удовлетворено в сумме 5 тыс. рублей, исполнение решения суда контролируется прокуратурой.

Лабытнанги, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube