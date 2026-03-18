На Ямале маткапитал за третьего ребенка вырос вдвое – до 1 млн рублей

На Ямале материнский капитал за третьего ребенка с 2026 года вырос до 1 млн рублей.

Об этом в ходе своего доклада о положении дел в округе рассказал Дмитрий Артюхов. По словам губернатора ЯНАО, мера поддержки распространится, в том числе, на детей, уже рожденных в этом году, начиная с 1 января. Напомним, что ранее округ за третьего ребенка выплачивал 500 тысяч рублей.

По словам Артюхова, Ямал держит третье место в стране по рождаемости, а детская смертность в регионе достигла исторического минимума. «Мы ценим наши дружные многодетные семьи, за последние годы их стало втрое больше», – отметил Артюхов.

Салехард, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

