Жительницам Ямала будут компенсировать доптраты, связанные с ЭКО

Ямальским женщинам, получившим квоты на ВРТ, будут компенсировать дополнительные траты, связанные с проведением процедур. В том числе речь идет об анализах, оплате проживания и так далее. Об этом в ходе своего доклада перед заксо сообщил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов.

Вместе с направлением на проведение ВРТ, женщины будут получать сертификат на 100 тысяч рублей.

«Бесплатная процедура ЭКО сегодня гарантирована государством, но практически всегда сопровождается дополнительными расходами. Эти немалые траты не должны быть препятствием для главного события в жизни семьи. Каждая женщина вместе с направлением на процедуру получит от округа сертификат на 100 тысяч рублей. Их можно будет потратить на услуги в профильной клинике», – пояснил Артюхов.

Салехард, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube