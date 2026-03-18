Экономика Ямала остается стабильной, несмотря на трудности, – Артюхов

Экономика Ямала, несмотря на общемировые тенденции и объективные сложности, остается стабильной. Об этом в ходе своего доклада перед заксо о положении дел в округе сообщил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

«В конце прошлого года приняли дефицитный, но сбалансированный бюджет. Для этого впервые за 10 лет привлекли заемные средства. Это позволило сохранить все социальные обязательства и планы развития. В этих условиях все руководители должны максимально эффективно подходить к тратам», – сказал глава региона.

По словам Артюхова, в условиях дефицита иногда приходится принимать непопулярные, но необходимые решения по сокращению трат, но, при этом каждому руководителю необходимо иди «от человека», чтобы не совершать ошибок, не опускать формализма и спешки.

Артюхов поручил главам МО контролировать ситуацию с выплатами зарплат, следить за ценами, в том числе на товары первой необходимости, и стоимостью коммунальных услуг.

Согласно статистике, объем промышленного производства на душу населения на Ямале в 12 раз выше среднероссийского. Размер инвестиций пятый год подряд превышает триллион рублей.

Салехард, Елена Васильева

