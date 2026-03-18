Ямальцы будут придумывать, как развивать округ и отметить его столетие

Салехард (Новый День, Елена Васильева)– Ямальцы смогут принять участие в разработке программы развития округа до 20230 года, а также внести свои предложения в программу празднования векового юбилея ЯНАО.

Такие предложения озвучил в ходе своего доклада о положении дел в округе губернатор Дмитрий Артюхов. По его словам несмотря на то, что в текущих реалиях может казаться несвоевременным строить далеко идущие планы, делать это все равно нужно.

«Мы часто слышим, что главный ресурс Ямала – это газ, он дает энергию всей стране. Но истинным богатством нашего округа во все времена были люди. Мы верим в себя, в эту землю, в ее исключительную роль для будущего России. Давайте вместе составим план созидания к нашему вековому юбилею. Решим, что нужно построить, что нужно изменить и улучшить. Прошу всех ямальцев быть активными и предлагать свои идеи…», – отметил Дмитрий Артюхов.

Опрос будет включать девять направлений: безопасность и защита, качество жизни и комфортная среда, транспорт и связь, экономика и предпринимательство, развитие образования, культуры, молодежной политики и социальной поддержки, здравоохранение, сохранение наследия и идентичности, спорт, эффективное и цифровое правительство.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube