Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов взял в советники кавалера четырех орденов Мужества, участника кадровой программы для бойцов СВО «Время Героев», гвардии полковника Артура Жумабаева. Он будет курировать взаимодействие с ветеранами СВО. ОО кадровом решении Артюхов заявил в ходе доклада о развитии дел в округе, который состоялся 18 марта в филармонии Салехарда.

«Для усиления работы с ветеранами СВО принял решение назначить своим советником Артура Жумабаева, участника федеральной программы «Время героев». Уверен, вы усилите нашу работу по поддержке бойцов», – пояснил Артюхов.

Напомним, что Артюхов является наставником Жумбаева в рамках пограммы «Время Героев».

Артур Жумбаев участвовал в СВО с 2022 года, награжден медалью Жукова и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами, кавалер четырех орденов Мужества.

Салехард, Елена Васильева

