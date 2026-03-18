Наши меры работают – Артюхов рассказал, как ограничения для мигрантов делают Ямал лучше

Губернатор Дмитрий Артюхов считает, что меры по ограничению мигрантов делают Ямал лучше и безопаснее. По словам Артюхова, летом 2025 года в ЯНАО был принят большой пакет ограничений для иностранцев. Несмотря на опасения негативного влияния на экономику, ничего такого на Ямале не произошло. Наоборот, число преступлений, совершенных мигрантами, снизилось на 17 процентов.

«Негативного экономического эффекта не наблюдаем. Наоборот, видим другой эффект: на 17% сократилось число мигрантов, преступивших закон. Значит, мы всё делаем правильно», – отметил Артюхов. По его словам, ямальцы поддерживают курс миграционной политики, проводимой регионом, в том числе одобряют ценз оседлости в 20 лет для получения жилищного капитала.

Салехард, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube