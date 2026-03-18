В Салехарде летом начнут строить новый терминал аэропорта – большой и с телетрапами

В Салехарде этим летом начнут строить новый терминал аэропорта. Об этом в ходе доклада перед Заксо о состоянии дел в округе сообщил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

По его словам, авиасвязь региона очень важна для ямальцев, которые часто летают по делам и на отдых в другие части страны. С новым терминалом аэропорт станет в три раза больше, также в планах – использование телетрапов. Все это в комплексе должно повысить качество обслуживания пассажиров.

Помимо Салехарда, продолжатся работы в Надыме – там в аэропорту обновляется взлетно-посадочная полоса, а в Ноябрьске идет проектирование нового аэропорта.

Салехард, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube