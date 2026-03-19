Директор отправил на ремонт крыши рабочего без квалификации и страховки – мужчина разбился насмерть

В Надыме под суд отправляется руководитель коммерческой фирмы, который отправил на починку крыши рабочего без квалификации и страховки.

Как сообщает пресс-служба СКР по ЯНАО, трагический инцидент произошел 24 августа 2025 года в поселке Пангоды Надымского района. Как установило следствие, директор фирмы в нарушение требований охраны труда, допустил к ремонту крыши одного из многоквартирных домов работника, не имеющего допуска к работе на высоте и без средств индивидуальной защиты. Мужчина пошел выполнять порученные работы сорвался с крыши и разбился насмерть.

В настоящее время следствием собрано достаточно доказательств, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Надым, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube