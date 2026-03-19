Чиновники из Нового Уренгоя незаконно продали 40 тысяч квадратных метров земли

Суд по иску прокуратуры вернул в собственность муниципалитета 40 тысяч квадратных метров земли, проданных чиновниками мэрии Нового Уренгоя.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, основание к иску стал факт незаконного предоставления департаментом имущественных и жилищных отношений в собственность физического лица земельного участка в обход аукционных процедур. К тому же выяснилось, что этот участок через непродолжительное время был перепродан другому лицу и введен в гражданский оборот.

По решению суда первой инстанции прокурору было отказано в удовлетворении заявленных исковых требований. После этого решение суда было обжаловано в апелляционном порядке.

Накануне судом Ямало-Ненецкого автономного округа решение городского суда отменено, договор купли-продажи земельного участка признан недействительным, на собственника участка возложена обязанность по его возврату в муниципальную собственность.

Новый Уренгой, Елена Васильева

