Здоровье ямальцев проверяют в специальных КамАЗах

С начала года более 5,5 тысячи ямальцев прошли обследование в КамАЗах здоровья. Как сообщает пресс-служба администрации округа, комплексы оснащены современным оборудованием – аппаратами ЭКГ и УЗИ, цифровыми маммографом и флюорографом. Исследования позволяют выявлять на ранней стадии онкологию, туберкулез и другие серьезные заболевания.

Передвижные диагностические комплексы на базе КамАЗов выезжали в Приуральский, Ямальский, Шурышкарский, Пуровский и Красноселькупский районы.

За 2,5 месяца в КАмАЗах выполнено 1680 маммографий, 3124 флюорографий, 3196 ультразвуковых исследований. Обследование прошли 5605 северян, из них 1650 – дети.

Среди взрослых пациентов медики выявили на ранней стадии 116 случаев неинфекционных заболеваний: начальные степени артериальной гипертонии, сахарного диабета, патологии молочных желез у женщин.

Кроме диагностических процедур прием в мобильных комплексах ведут педиатры, терапевты, стоматологи, специалисты по УЗИ, кардиологи, рентгенологи и неврологи.

На этой неделе передвижные диагностические комплексы на базе КамАЗов работают в Шурышкарах, Аксарке, Тазовском и Халясавэе. В муниципалитетах медики пробудут неделю. За это время планируется осмотреть более тысячи человек, выполнив порядка трех тысяч диагностических процедур. Прием будут вести рентгенологи, терапевты и врачи ультразвуковой диагностики.

Салехард, Елена Васильева

