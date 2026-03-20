Хитрый план: управляющая ломбардом выдала подельнику 2,6 миллионов рублей за бижутерию

На Ямале управляющая ломбардом с помощью мошенничества украла и растратила больше миллиона рублей.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, в совершении преступлений женщине помогал пособник. В период с апреля по май 2025 года управляющая ломбардом выдала мужчине сорок займов наличными и оформила двадцать фиктивных платежных поручений в обмен на бижутерию под видом изделий из драгоценного металла. Полученные денежные средства злоумышленники присваивали себе, причинив ущерб ломбарду в размере 2 617 283 рублей.

Кроме того, мужчина, получив в свое распоряжение паспортные данные управляющей ломбардом, без ее ведома оформил 7 займов в различных микрокредитных организациях на общую сумму 112 500 рублей, чем совершил хищения с банковских счетов организаций.

С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил женщину к 4 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима с отсрочкой отбывания наказания до достижения ее ребенком 14-ти летнего возраста. Подельнику суд назначил условное наказание с испытательным сроком 3 года с обязанностью полностью возместить причиненный ломбарду имущественный ущерб.

Гражданский иск потерпевшего удовлетворен в размере 1 197 621 рублей.

Екатеринбург, Елена Васильева

