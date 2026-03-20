Управляющая компания соврала, что сделала капремонт многоквартирного дома и получила 24 млн субсидий

Прокуратура Пуровского района ЯНАО выявила мошенничество с бюджетными средствами.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе надзорного ведомства, одна из местных УК чтобы получить субсидию на возмещение затрат при проведении капитального ремонта многоквартирного дома, представила подложные документы о выполнении работ в полном объеме.

Таким образом преступными действиями бюджету муниципального района причинен ущерб в размере более 24 млн. рублей.

По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры Пуровского района.

Салехард, Елена Васильева

