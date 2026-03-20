Пьяный ямалец убил знакомого несколькими ударами ножом в горло

В Салехарде пьяный мужчина убил знакомого.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СКР по ЯНАО, преступление было совершено 3 февраля 2026 года. Обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры нанес своему знакомому многочисленные ножевые ранения в шею. От полученных ран мужчина умер на месте.

В настоящее время следствием собрано достаточно доказательств, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд.

Салехард, Елена Васильева

