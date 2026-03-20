Житель Нового Уренгоя после ссоры выстрелил в оппонента

В Новом Уренгое силовики расследуют обстоятельства ссоры со стрельбой.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СКР по ЯНАО, 17 марта 2026 года в Новом Уренгое обвиняемый в ходе ссоры со своим знакомым взял огнестрельное оружие и выстрелил в оппонента. Мужчине вовремя оказали медпомощь, он выжил.

Фигуранту уже предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. По уголовному делу выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Новый Уренгой, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube